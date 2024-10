Líderes mundiais lembram ataques de 7 de Outubro; Irã elogia Hamas

Biden e Kamala condenaram o "horror" e lamentaram mortes em Gaza. "Sejamos testemunhas da brutalidade indescritível dos ataques de 7 de outubro" do ano passado, disse o presidente dos EUA, Joe Biden. Já Kamala Harris, cuja campanha presidencial é apoiada por financiadores pró-Israel, afirmou que "nunca esquecerá o horror" vivido em 7 de Outubro de 2023 e que "está arrasada com a perda e a dor do povo israelense". A vice-presidente ainda lamentou mortes em Gaza: "de coração partido pela quantidade de mortes e destruição em Gaza no ano passado".

"7 de Outubro foi virada histórica" em luta contra Israel, diz ministério iraniano. Em comunicado publicado hoje (7), o Ministério das Relações Exteriores do Irã elogiou o Hamas e afirmou que "a ação lançada em 7 de outubro de 2023 [...] marca um ponto de virada na história da luta legítima da nação palestina contra a ocupação e a opressão do regime sionista. Os apoiadores do regime de ocupação, especialmente os Estados Unidos, foram cúmplices dos crimes deste regime", publicaram.

Presidente turco comparou Netanyahu a Hitler e chamou ação israelense de genocida. "Não se deve esquecer que Israel, mais cedo ou mais tarde, pagará o preço por este genocídio que vem praticando há um ano e que continua a praticar", escreveu Recep Tayyip Erdo?an em suas redes sociais. "Assim como Hitler foi parado por uma aliança da humanidade, Netanyahu e sua rede de assassinos serão parados da mesma forma".

Emmanuel Macron diz "não esquecer das vítimas". Em post nas redes sociais em francês, inglês e hebraico, o presidente francês afirmou que "a dor permanece, tão vívida quanto era há um ano", e que "não esquecemos as vítimas, os reféns ou as famílias com corações partidos pela ausência ou espera".

Meloni defende Israel, mas alerta sobre mortes de civis em Gaza. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse: "Relembrar e condenar com força o que aconteceu há um ano não é um mero ritual, mas um pressuposto de cada ação política que devemos conduzir para levar a paz ao Oriente Médio". E completou que não é possível que "permaneçamos insensíveis diante do enorme aglomerado de vítimas civis inocentes em Gaza", que sofre com "o cinismo do Hamas, que as utiliza como escudo humano".

Primeiro-ministro britânico condenou ataque e pediu liberdade para reféns. "Hoje completamos um ano desde o ataque horrível contra Israel realizado pelos terroristas do Hamas. Foi o dia mais sangrento para o povo judeu desde o Holocausto. Um dia de tristeza, um dia de pesar. Um ano após esses ataques horríveis, devemos nos posicionar inequivocamente ao lado da comunidade judaica e nos unir como país. [...] Os reféns devem ser devolvidos imediata e incondicionalmente. Eles sempre estarão em primeiro lugar em nossas mentes.", disse Keir Starmer.