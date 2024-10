Pressionada por países-membros e extrema direita, União Europeia propõe novas regras de imigração

A Comissão quer "agilizar efetivamente o processo de expulsão". Atualmente, menos de 20% das decisões de expulsão de migrantes irregulares são implementadas na UE.

Na França, o novo ministro do Interior, Bruno Retailleau, que tem uma posição dura em matéria de migração, fez do assunto seu cavalo de batalha. O conservador de direita acusa a lei de 2008 de tornar as expulsões "quase impossíveis" e aponta para a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que considera demasiado frouxa.

A França questiona os prazos concedidos para uma partida voluntária, antes de uma expulsão forçada.

Sem calendário

Nenhum calendário foi fixado nesta fase. A nova equipe da Comissão Europeia deve primeiro tomar posse, provavelmente no início de dezembro.

Além disso, a revisão de uma lei é um longo processo de idas e vindas entre Estados-Membros e o Parlamento.