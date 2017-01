Governo do Amazonas sabia de plano de fuga, diz ministro da Justiça

Pedro Ladeira/Folhapress

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que o governo de Amazonas sabia que havia um plano de fuga de detentos do sistema carcerário planejada para o fim do ano passado. "O governo estadual disse que tomou todas as providências para evitar fugas. Não está caracterizada nenhuma omissão até o momento", declarou após encontro, na manhã desta quarta-feira (4), em Brasília, com a ministra Cármen Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

No dia 1º de janeiro, houve uma fuga de 72 presos do Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade). Horas mais tarde, no Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), foi registrada uma rebelião que terminou com 56 mortos e a fuga de outros 112 detentos. Outros quatro foram mortos na UPP (Unidade Prisional do Puraquequara).

O ministro declarou que a informação sobre uma possível fuga no Natal foi obtida pelo serviço de inteligência do governo do Amazonas e que não foi repassada ao governo federal. Moraes, porém, afirmou que não é obrigação dos governos estaduais comunicar esse tipo de informação e que só soube dela no começo da semana, quando foi a Manaus acompanhar a situação.

Moraes disse que uma série de fatores está relacionada com "uma rebelião desse porte, com a barbárie que aconteceu".

"Nunca ocorre por um único motivo. Uma série de fatores que acabaram resultando nessa tragédia de começo do ano". Um dos fatores, segundo ele, é a existência de facções criminosas atuando dentro dos presídios.

Ainda de acordo com Moraes, a rebelião pode ter ocorrido para ajudar na fuga dos presos. "Há que se apurar se todas as mortes passaram a ocorrer para que as lideranças pudessem fugir."

O ministro criticou ainda a atuação da empresa Umanizzare, responsável pela administração dos presídios amazonenses desde 2014, mas evitou culpar o governo do Amazonas. "Eu não tenho dúvidas em afirmar que houve falha de quem toma conta da penitenciária. Agora, estender isso a outras autoridades, só se houver prova."

Para Moraes, a falha fica caracterizada com a entrada de armas no presídio. "Não é possível que entrem facas, armamento pesado. Eles fizeram selfie, tinham celulares à vontade".

De acordo com ministro, isso não coloca em xeque o sistema de PPP (parceria público-privada) para a administração de penitenciárias. "Uma coisa é o modelo PPP, outra é determinada empresa falhar. Não é porque a empresa falha que o modelo está errado. A falha houve. Outra coisa é analisar se o modelo de PPP deve ser aperfeiçoado."

Outros Estados

Os sistemas de inteligência das unidades da federação estão apurando a possibilidade de outras ocorrências, segundo o ministro. "Todas elas já monitorando qualquer possibilidade rebelião", diz, ressalvando que um motim pode surgir de repente. "Há um trabalho sendo feitos por todos os Estados. É para evitar qualquer nova ocorrência."

Sobre a proposta do governador do Amazonas, José Melo (PROS), de criar um fundo para auxiliar as Forças Armadas na fiscalização de fronteiras e inibir o tráfico de drogas, Moraes disse que essa seria uma medida desnecessária. "Nós temos já o Fundo Nacional de Segurança Pública. Não há necessidade de criação de um novo fundo."

Segundo o ministro, o Plano Nacional de Segurança será lançado até o fim de janeiro e focará em três pontos: redução de homicídios, modernização do sistema penitenciário e crime organizado transnacional. Esses dois últimos pontos estiveram evidentes na rebelião em Manaus.

"A questão penitenciária no Brasil é um barril de pólvora há 20 anos", disse Moraes, que salienta as ações de sua gestão, focando na distribuição de R$ 1,2 bilhão entre 25 unidades da federação --Ceará e Bahia ficaram de fora porque não contribuem com o fundo penitenciário.

Com essa verba, segundo o ministro, é possível criar mais de 20 mil vagas no sistema carcerário e investir em inteligência e segurança. Hoje, o Brasil possui 650 mil detentos, as apenas 370 mil vagas.

Sobre a reunião com a Cármen Lúcia, Moraes disse que ela "já vinha alertado sobre o problema do sistema penitenciário. "A ministra vem estudando esse caso. É uma das prioridades dela."