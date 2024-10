Prontuário de falsidades de Marçal ameaça sistemas eleitoral e partidário

Se indiciado, julgado e condenado, Marçal corre o risco de voltar à cadeia. A pena por criar documento falso ou falsificar um já existente com fins eleitorais é de até cinco anos de prisão, mais multa. Se for condenado "apenas" pela divulgação de documento falso, a pena é bem mais branda: dois meses. Mas, seja qual for o artigo da eventual condenação, ele ficará inelegível por oito anos. Só voltaria a disputar eleições em 2032.

Mesmo diante dessa fraude escandalosa, é possível que a eleição paulistana não termine com a apuração dos votos, nem com a diplomação dos eleitos em 18 de dezembro e nem mesmo com a posse do prefeito em 1º de janeiro de 2025. Tudo depende da velocidade da primeira instância e dos tribunais eleitorais, TRE e TSE.

Se Marçal vencer e a Justiça eleitoral mantiver seu ritmo, ele pode vir a ser condenado e cassado só depois de ter sido consagrado por todos os ritos eleitorais: declaração, diplomação e posse. Salvo Alexandre de Moraes tomar as rédeas do processo e cassar a candidatura de Marçal pelo uso sistemático do X para fazer campanha eleitoral a despeito da proibição do Supremo Tribunal Federal ao uso da plataforma no Brasil.

Além da reputação da justiça eleitoral, estão em jogo também o sistema eleitoral e o sistema partidário. Os dois são pilares do sistema democrático. Se caírem, a democracia cai junto.

As bem-sucedidas chicanas de Marçal começaram por minar os partidos. Ele alugou o PRTB da família de seu falecido proprietário, Levy Fidélix (aquele que se projetou como candidato de uma ideia só: o aerotrem). Até aí, Marçal seguiu roteiro inaugurado por Jair Bolsonaro em 2018, que alugou o PSL. Mas foi além.

Marçal demonstrou na eleição paulistana de 2024 que os mecanismos elaborados pelo Congresso para restringir o estrago das legendas de aluguel não são tão eficazes quanto os magos do Arenão imaginavam.