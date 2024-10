A direita sem dono e os donos dos partidos

Ao chamar Bolsonaro de covarde e elogiar Tarcísio, Malafaia quebrou um dos grandes tabus da direita radical brasileira, que é considerar Bolsonaro fora do jogo de 2026. O ex-presidente não admite estar fora da campanha presidencial e quer ver uma anistia passar no Congresso para recuperar o direito de disputar a eleição.



Mas agora o pastor --um dos maiores apoiadores de Bolsonaro-- inaugurou publicamente esse debate dentro do próprio campo. Impulsiona, assim, a melhor estratégia para Tarcísio, que é ser aclamado candidato sem precisar anunciar a pretensão de disputar.



Depois de domingo (6), a conversa entre as figuras de destaque da direita, Nikolas inclusive, é: JB achava que era dono da direita? Não é. O silêncio retumbante de Bolsonaro em resposta demonstra sua fragilidade. No auge de sua popularidade, o ex-presidente reagia com ofensas e insultos por muito menos.



Campeão de emendas, prefeito faz história ao perder eleição

Zé Neto, prefeito de João Costa (PI) Imagem: Reprodução/Instagram

O pequeno município de João Costa, no interior do Piauí, de cerca de 4.000 habitantes, foi cenário de uma história inusitada nessas eleições.



O pleito de domingo (6) foi marcado pela força das emendas parlamentares, que motivaram taxas de reeleição recorde no país todo. Candidatos aliados a deputados federais bons de emenda tiveram mais sucesso nas urnas do que nunca.



Nos 100 municípios com mais emendas por eleitor, 51 prefeitos tentaram se reeleger e 50 conseguiram, de acordo com o site Poder360. É uma inacreditável taxa de reeleição de 98%.



Só um prefeito campeão de emenda não conseguiu renovar o mandato: o prefeito de João Costa, Zé Neto.



PSD foi três vezes mais eficiente que PT para eleger prefeitos