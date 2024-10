PSD foi três vezes mais eficiente que PT para eleger prefeitos

O mais chocante é que o PSD gastou menos e melhor do que o PT para ter esse desempenho. Foram R$ 307 milhões no primeiro turno, com média de R$ 189 mil por candidato. Já o PT gastou R$ 310 milhões, com média de R$ 233 mil (23% mais que o PSD).

Dois de cada três reais que o PT gastou na eleição de prefeitos no 1º turno foram para candidatos derrotados: 65%. No PSD, só 40% foram para os perdedores.

O maior investimento do PT no 1º turno foi na eleição de Fortaleza: R$ 17 milhões para a candidatura de Evandro Leitão, que terminou em segundo lugar e está disputando o 2º turno. Já o maior gasto do PSD foi com a reeleição no 1º turno de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro.

O maior contraste em uma mesma cidade, porém, aconteceu em Belo Horizonte. O PT gastou quase quatro vezes mais por voto recebido e fracassou:

O PT investiu R$ 8,3 milhões na candidatura de Rogério Correia a prefeito. Ele teve 55 mil votos e terminou em 6º lugar: R$ 152 por voto.

O PSD gastou R$ 13,7 milhões com a candidatura à reeleição de Fuad Noman, que terminou em 2º lugar e disputa o 2º turno. Fuad recebeu 336 mil votos, média de R$ 41 por voto.

