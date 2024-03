Estrangeira é barrada na Argentina e fica 12 dias vivendo em aeroporto

Uma mulher do Cazaquistão foi barrada no Aeroporto Internacional de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, e classificada como "falsa turista". Sem permissão para entrar no país, permaneceu por 12 dias no terminal aéreo — e deve voltar para casa no próximo domingo (3).

O UOL mostrou que brasileiros foram impedidos de entrar na capital portenha sob a mesma alegação.

Com Aigul Riskaliyeva, 53, a confusão começou em 12 de janeiro. Ela chegou à capital argentina em um voo que teve escala em Istambul e São Paulo. O objetivo era rever a filha e conhecer o neto recém-nascido, que vivem na Argentina. A história foi revelada em primeira mão pelo jornalista argentino Tomás Martino, do jornal InfoBae.