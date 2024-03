Argentinas planejam ato com recado a Milei: "Fomos maré e seremos tsunami"

Hoje, 8, organizações feministas e de direitos humanos convocaram um protesto para as 16h (horário Brasília), na Praça do Congresso, em Buenos Aires, e em outros pontos do país, para marchar a favor dos direitos das mulheres. Uma carta com o título "Aqui estamos. Fomos maré e seremos tsunami" está prevista para ser lida no final do ato.

O texto, divulgado em primeira mão no jornal Página 12, afirma que a liberdade é das mulheres, e não dos mercados e dos governos, e que as argentinas estão diante de um governo autoritário, preocupado em avançar com um plano motosserra, querendo tirar direitos das mulheres, inclusive a legalização do aborto, conquistada em 2020. O manifesto, que tem oito páginas, finaliza com um recado ao presidente: