Gestão Milei muda nome do Centro Cultural Kirchner, maior da América Latina

'Deskircherizar'

Para analistas, esse é mais um sinal do processo de descaracterizar os símbolos de adversários políticos de Milei. O presidente é um notório crítico dos governos de Néstor e Cristina Kirchner e em seus discursos faz questão de dizer que a crise argentina é "herança do kircherismo'', acentuando ainda mais a polarização.

Durante as eleições, no ano passado, muitos argentinos disseram que votariam em Milei não por concordarem com suas ideias, mas por não quererem o kirchnerismo, corrente política que se constituiu dentro do movimento peronista.

O governo Milei já tinha mudado o nome da Casa Pátria Grande Néstor Kirchner, onde agora está o escritório do Ministério do Capital Humano, para Casa Pátria Liberdade, em referência ao seu slogan "Viva a Liberdade".

No mês passado, a atual vice-presidente Victoria Villarroel decidiu tirar o busto do mesmo ex-presidente que estava no Congresso. Na ocasião, ela disse: "Eu ordenei tirar o busto porque Néstor Kirchner não foi senador, não foi vice-presidente e eu não sou sua viúva". Na Argentina, todo vice-presidente, automaticamente, ocupa o cargo de presidente do Senado — lugar que esteve Cristina Kirchner na gestão passada, quando foi vice de Alberto Férnandez.

No inídio de março, na semana da luta pelos direitos das mulheres, o governo trocou o nome do Salão de Mulheres, na Casa Rosada, para Salão Dos Próceres Argentinos (pessoas ilustres). O nome havia sido dada pelo ex-presidente peronista Alberto Férnandez (2019-2023). A mudança foi por decisão da irmã do presidente, Karina Milei, que é secretária-geral da Presidência.