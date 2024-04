Após derrota, Milei muda megaprojeto para votação no Congresso argentino

É importante para Milei não abrir mão no projeto original das chamadas "faculdades delegadas" - poderes que o executivo teria em áreas como economia, finanças, segurança e administração -, o que seriam justificados pelo artigo da lei ônibus que declara a Argentina em situação de emergência.

Recentemente, nove governadores do partido Juntos pela Mudança - da ministra de segurança Patricia Bullrich e do ex-presidente Mauricio Macri, que apoiaram Milei no segundo turno - se reuniram com o chefe de gabinete, Nicolas Posse, e com o ministro do interior, Guillermo Francos, para articular as principais diretrizes da nova lei ônibus. "Desses governadores, temos um apoio importante para a aprovação do projeto", informou Francos, à rádio Rivadavia, ontem.

Reforma trabalhista e aposentadoria

Outra discussão que pode movimentar as tensões sociais, principalmente com sindicatos, é uma possível transferência da reforma trabalhista presente no DNU (Megadecreto) - vigente desde dezembro e que foi derrubado no Senado mas falta passar pela Câmara - para o novo texto da lei ônibus.

Em janeiro, a reforma trabalhista presente no Megadecreto foi suspensa por ser considerada inconstitucional. De acordo com a justiça argentina, as mudanças propostas deveriam ser realizadas no Congresso, por meio de lei, e não por meio de decreto.

O novo texto do projeto da lei de ônibus também poderia instrumentalizar os cálculos dos reajustes das aposentadorias. A Casa Rosada queria que essas mudanças fossem por decreto e que o reajuste fosse pelo IPCs (Índice mensal de Preços ao Consumidor), um valor que costuma ser abaixo da inflação. Mas os líderes provinciais eram contra que esse tipo de mudança fosse por decreto, além de haver a controvérsia sobre quais deveriam ser os cálculos e os percentuais de recomposição da aposentadoria.