Inimigo declarado de Maduro, Milei não enviará representante para a eleição

Notório crítico de Nicolás Maduro, o presidente argentino Javier Milei não enviará oficialmente nenhum representante do governo para as eleições no país vizinho. Mais de 600 observadores internacionais estarão na Venezuela acompanhando o pleito eleitoral no domingo (28).

O governo argentino também confirmou que nem a chanceler Diana Mondino e nem outro representante do Ministério de Relações Exteriores estará na Venezuela. A ideia do governo Milei é seguir os relatórios do representante da Casa Rosada na embaixada argentina em Caracas, Andres Mangiarotti.

Em 28 de julho, os venezuelanos escolherão quem será o novo presidente do país, se Nicolás Maduro ou Edmundo González Urrutia, representante da coalizão liderada por Maria Corina Machado, uma referência do antichavismo.