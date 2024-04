‘Afrobetização’ tardia de Wanessa soa como oportunismo para autopromoção

"Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história", escreveu a cantora em uma postagem de lançamento da canção Caça Like, um 'manifesto para o linchamento virtual'.

Ao invés de se afrobetizar, Wanessa Camargo contribuiria mais se ela mergulhasse no entendimento sobre branquitude e entendesse os privilégios de nascer branca e herdeira em um país racista como o Brasil, tomando a decisão de não reproduzir as falas e práticas de discriminação observadas no BBB e repetidas no cotidiano da sociedade desde a colonização até os dias atuais.

Apropriação indevida do termo

O reconhecimento dos próprios valores e histórias se relaciona bem à metodologia de afrobetização, que educadoras têm utilizado em processos de formação pedagógica, só que em comunidades negras, com realidades bem distantes da filha de Zezé de Camargo.

"O termo afrobetização partiu da necessidade de fomentar a reflexão crítica da condição da população negra na estrutura social, promovendo medidas educativas voltadas à emancipação dos sujeitos por meio do reconhecimento e autoconhecimento de si a partir do que lhe é próprio, para se inserirem socialmente na condição de cidadão", explica Carla Liane, doutora em ciências sociais e professora da Universidade do Estado da Bahia.