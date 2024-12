Claudia Leitte deveria trocar também o axé music pelo gospel

A força da união entre o som eletrizante da guitarra baiana com a cadência dos ritmos percussivos, elaborados pelos tambores da tradição religiosa afro-baiana, gerou mais que um gênero musical, um movimento cultural e um negócio que continua com uma forte influência no cenário brasileiro, passados 40 anos.

O axé music, que nasceu como uma celebração da alegria, da resistência e da diversidade cultural baiana, carrega em sua essência a ancestralidade africana. Negar ou substituir isso é desvalorizar a própria história que possibilitou sua carreira.

A atitude da cantora foi condenada por muita gente, inclusive pelo secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, que mesmo sem citar nomes, comentou o fato em seu perfil em rede social:

"Quando um artista se diz parte desse movimento, saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua repercussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome de Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo", escreveu Pedro Tourinho.

A postagem de Tourinho recebeu o apoio da cantora Ivete Sangalo, que comentou com emotion de aplausos. O lugar relevante ocupado por Ivete na indústria musical do Brasil representa bem a força do axé music e seu poder de adaptação aos novos movimentos culturais brasileiros. Os concorridos e caros blocos puxados por estrelas da axé music como Bell Marques, Ivete e a própria Claudia Leitte, com muitas marcas patrocinadoras associadas e atenção das câmeras da mídia nacional, revelam que o gênero ainda resiste economicamente.

Cantora deveria se dedicar à música gospel

Se para Claudia Leitte a música deve ser exclusivamente louvor religioso, seria mais coerente que ela migrasse para o gênero gospel, que está em ascensão no mercado brasileiro e possui grande apelo midiático.