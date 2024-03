Contratos de energia: Rui Costa 'queima' colega para evitar derrota

Quem vencer a queda de braço irá negociar a renovação de contratos que somam R$ 180 bilhões com empresas como Enel, Light e Neoenergia. Isso quando as companhias estão sob fortes críticas de consumidores por apagões constantes.

Para segurar a votação, Rui Costa sinalizou à Câmara que o ministro Alexandre Silveira está perdendo fôlego nessa disputa e vai recuar na sua posição de ignorar o Congresso e negociar sozinho com as empresas.

Em conversa com o CEO da EDP, João Marques da Cruz, no início do mês, o ministro desejou "boa sorte" caso precisem negociar com 513 deputados e 81 senadores os termos dos contratos. À coluna, o CEO disse que "não comenta reunião com ministro". A EDP é uma das maiores empresas do setor no mundo.

Nesta quarta-feira (27), Silveira baixou o tom. Em entrevista à Agência Lupa, disse que a renovação dos contratos será feita de forma "harmoniosa" com o Congresso. O grupo de Lira informou à área política do governo que aceita abrir mão do projeto desde que o ministro não sente sozinho com as empresas. O discurso público é que é preciso incluir nos novos contratos gatilhos que preservem o direito do consumidor. Empresários têm procurado deputados envolvidos com o tema para relatar que ficam meses com negócios travados à espera de acesso à energia.