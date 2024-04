TJ-SP define nome para câmara que julga maiores ações empresariais no país

Entre as causas em julgamento está a queda de braço entre a J&F e a Paper Excellence pelo controle da Eldorado Celulose. É uma das maiores disputas societárias hoje no país, estimada em cerca de R$ 15 bilhões. Processes de recuperação judicial de empresas envolvidas na Operação Lava Jato, como OAS e Odebrecht, por exemplo, também são decididos na câmara.

Cota para mulheres

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem estimulando a alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância do Judiciário. Segundo dados do colegiado, as mulheres (maioria da população brasileira) representam 38% da magistratura, sendo 40% presentes no primeiro grau de jurisdição e apenas 21% no segundo grau. Corte máxima do país, o Supremo Tribunal Federal (STF) só tem uma ministra, Cármem Lúcia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve a oportunidade de indicar dois ministros para o Supremo e escolheu dois homens: Cristiano Zanin e Flávio Dino.

A medida do CNJ provocou reações. Cerca de 20 juristas ingressaram com mandado de segurança para questionar um concurso aberto no TJ-SP para vaga de desembargados apenas para mulheres.