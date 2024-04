Sob Lula, órgão que combate lavagem tem menor orçamento em 5 anos

O secretário nacional de segurança pública, Mário Sarrubbo, disse ao UOL que o Coaf tem "papel fundamental no combate ao crime organizado" e que a redução no orçamento pode ser resolvida com boa gestão.

"A diminuição do orçamento é uma realidade que todos nós enfrentamos hoje no Brasil, em todas as esferas. Com boa gestão, nós confiamos que o Coaf vai continuar exercendo o seu papel fundamental nesse contexto de identificar movimentações financeiras suspeitas", complementou Sarrubbo, que é ex-procurador de Justiça de São Paulo.

Criado há 25 anos, no governo FHC, o Coaf produziu relatórios que subsidiaram as principais investigações de lavagem de dinheiro do país.

O órgão abasteceu, por exemplo, a Lava Jato, com inúmeras informações, entre elas, movimentações atípicas de Lula e seus filhos, e também a investigação que mostrou rachadinhas da família Bolsonaro. Lula foi absolvido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por falhas processuais. A Justiça anulou as provas no caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro (PL) no Legislativo do Rio de Janeiro pela mesma razão.

Imagem: Arte/UOL

Vaivém do Coaf e disputa política

O Coaf experimentou uma expansão quando o então ministro da Justiça Sergio Moro transferiu o órgão para a sua pasta. Nos primeiros meses do governo Bolsonaro (PL), o orçamento e o número de servidores dobraram.