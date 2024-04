Acionistas do BB rejeitam aumento de 57% para presidente e concedem 4,6%

Imagem: Divulgação/Banco do Brasil

Os acionistas do BB rejeitaram a proposta do banco, revelada pela coluna, para reajustar em 57% o salário da presidente, Tarciana Medeiros. Em reunião nesta sexta-feira, a Assembleia Geral dos Acionistas aprovou aumento de 4,62% no salário da executiva, dos vice-presidentes e diretoria.

A justificativa para o aumento pretendido (R$ 74.972 para R$ 117.470) de que os salários estão "defasados" e é necessário ter "remuneração justa frente às responsabilidades do cargo" não sensibilizou os acionistas. Com a decisão de hoje, o salário da executiva irá para R$ 78.435.

A remuneração da presidente do BB inclui, ainda, participação em conselhos que dão a ela mais R$ 125 mil. Tarciana participa de cinco conselhos, quatro deles são remunerados, mas o BB diz que ela só recebe por três. Perguntando o que é feito com o valor do quarto conselho, cerca de R$ 50 mil, o BB pediu mais prazo para responder, o que foi concedido, mas informou que não iria se manifestar após isso.