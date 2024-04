Nunes responsabiliza Ministério da Saúde por aumento de casos de dengue

A ministra Nísia Trindade (Saúde) já foi cobrada publicamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela epidemia de dengue, que apontou problemas de gestão na pasta comandada pelo PT.

O Brasil enfrenta a maior epidemia de sua história. São 4,1 milhões de casos prováveis, 2.345 óbitos em investigação e 1.937 óbitos confirmados, segundo dados do Painel de Arboviroses registrado nesta segunda-feira.

Na última semana, a ministra disse em audiência pública no Senado que "a dengue afeta o país há 40 anos e que a doença é um problema em cerca de 80 países".

"O Ministério da Saúde atuou em todas as frentes, não de gabinetes, junto a estados e municípios com a divulgação para a sociedade e, sobretudo, agora no controle de focos dos mosquitos e para impedir as mortes. Exatamente porque conhecemos a doença há 40 anos", afirmou ela, segundo registro da Agência Senado.