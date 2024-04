Decreto agiliza renovação de contratos do setor de energia; veja regras

O Ministério de Minas e Energia finalizou a minuta de decreto de renovação dos contratos do setor de energia elétrica. O UOL teve acesso a trechos do documento. As distribuidoras poderão antecipar a assinatura dos contratos caso aceitem as novas regras do jogo. Significa que quem tiver contrato vencendo em 2025, por exemplo, poderá assinar a renovação a partir da data do decreto que deve ser publicado ainda neste mês.

O ministro Alexandre Silveira estuda encaminhar a minuta para análise de um grupo de líderes do Congresso antes da publicação. Tenta evitar assim mais uma crise para o governo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que, conforme antecipou a coluna, ameaça derrubar o decreto caso seja elaborado sem o consentimento e a opinião dos deputados.

O texto, ao qual o UOL teve acesso parcialmente, aumenta os índices de qualidade a serem cumpridos pelas distribuidoras sob pena de multa e rescisão dos novos contratos. Também aumenta as regras de qualidade das centrais de atendimento aos consumidores. E prevê que as empresas disponibilizem atendimento exclusivo para prefeitos e governadores em caso de apagões.