Petrobras trabalha com afastamento irreversível de indicado de Silveira

Apesar de recorrer da decisão judicial, o comando da Petrobras aposta que o afastamento do presidente do Conselho de Administração, Pietro Mendes, é irreversível.

A avaliação do presidente da empresa, Jean Paul Prates, segundo apurou a coluna, é que, como secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro faz as políticas públicas para óleo, gás e biocombustível, o que seria incompatível com o cargo que ocupa no colegiado. No ministério, contudo, a opinião é de que a ação será facilmente derrubada

A decisão foi tomada pelo juiz Paulo Cezar Neves Junior, da 21ª Vara Federal, atendendo a uma ação apresentada pelo deputado estadual Leo Siqueira (Novo-SP). O parlamentar também pediu que Pietro devolva todo salário que recebeu no cargo, o que soma R$ 158.436,00 em valores não corrigidos, mas em cautelar o juiz determinou apenas a suspensão do provento.