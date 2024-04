Saúde retifica portaria que mandou R$ 51 milhões a mais para Cabo Frio

"O [deputado federal do PT] Lindbergh [Farias] veio aqui, abraçou, declarou apoio [à minha candidatura] e algumas semanas depois estava concordando com o movimento do PV em relação à Magdala. Ele deve ter 55 milhões de motivos ou 20% disso", disse Peçanha referindo-se a Lindbergh, que costurou o apoio do PT à prefeita.

Lindbergh disse ao UOL que Peçanha era recém-filiado ao PT e que Magdala é uma aposta importante do partido para conquistar espaço em território bolsonarista. E acusou seu ex-colega de partido de receber mesada do líder do governo Claudio Castro na Assembleia Legislativa, deputado Dr Serginho (PL).

"Esse tipo de ataque desrespeitoso contra minha trajetória só mostra que esse rapaz não tem trânsito na esquerda. Vou processá-lo. Todos nós sabemos que ele está a serviço do Dr Serginho (deputado estadual pelo PL) e recebe uma mesada para isso. Eu quero que ele me processe que eu vou contar quem me disse isso. É um canalha que nunca deveria ter entrado no PT", afirmou Lindbergh.

"Não merece nem resposta", disse o deputado estadual.