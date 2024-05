Aos 61, Cid Gomes se aposenta com R$ 30 mil como deputado estadual

O valor da aposentadoria parlamentar é quatro vezes o teto do INSS que, neste ano, é de R$ 7.786,02, que exige idade mínima de 65 anos para homens e tempo mínimo de contribuição de 30 anos.

Para se aposentar como deputado estadual, Cid cumpriu as regras da previdência parlamentar no Ceará. São 35 anos de contribuição e, atualmente, 65 anos de idade. Como ele entrou no sistema antes da mudança, pode se aposentar com 61 anos pagando um pedágio, segundo a assembleia. A contribuição é de 28% do valor do salário de um deputado estadual ou R$ 9.924,78 em valores atuais.

A assessoria do senador disse que ele não irá comentar o assunto. Informou também que Cid não tem outro benefício, já que uma lei estadual acabou com as aposentadorias vitalícias para ex-governadores na década de 90. Cid foi governador por dois mandatos (2007/2010 e 2011/2014).

Irmão do ex-governador e ex-presidenciável Ciro Gomes, Cid também foi ministro da Educação do governo Dilma. É dele a indicação do ex-governador Camilo Santana (PT) para ministro da Educação do atual governo do presidente Lula.