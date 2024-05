Ministro mandou tirar "até a última gota" de distribuidoras de energia

O Ministério de Minas e Energia concluiu o decreto que irá regulamentar os novos contratos de concessão de energia. O ministro Alexandre Silveira determinou que as novas condições sejam mais rígidas diante das queixas de consumidores pelos serviços prestados em várias capitais do país.

Interlocutores do ministro disseram à coluna que a ordem foi "tirar até a última gota das distribuidoras" para que entreguem melhores serviços. São Paulo tem sofrido com apagões constantes. A Enel, que atende o estado, tem sido alvo de duras críticas do ministro.

Silveira escalou o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) para ser o interlocutor das empresas e nas negociações com a Câmara. Como revelou a coluna, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), já ameaçou derrubar o decreto do governo se os deputados ficarem de fora das tratativas com as empresas que buscam apoio para renovar seu contratos bilionários.