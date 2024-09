Tabata diz ser autora de propostas apresentadas por outros deputados

"Eu tenho um histórico de seis anos de Brasília em que aprovei Pé de Meia, absorvente na escola, ensino técnico, mudanças climáticas, Marco das Startups", disse a candidata na ocasião.

A agência apontou falta contexto em dois dos projetos e imprecisões nos outros três.



"Dos cinco projetos citados pela deputada, apenas dois são de sua autoria: o PL 54/2021, que criou o programa Pé de Meia, e o PL 4.129/2021, que dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima", concluiu o Aos Fatos.

Outro lado

Veja a seguir a íntegra do que disse a assessoria de Tabata Amaral:

Afirmação 1:



Em ofícios protocolados na Câmara, o deputado Ildivan Alencar afirma que a deputada "se apropriou" do projeto apresentado por ele em 2019 que propôs uma poupança para alunos do ensino médio. A deputada foi contra anexar os dois projetos. O deputado disse que as iniciativas são "idênticas" e que Tabata teve como intenção retirar dele a autoria da proposta mais antiga.



Pergunta 1: O que a deputada diz a respeito?



Esclarecimento 1: A aprovação deste importante projeto de lei foi uma conquista coletiva da Bancada da Educação, que teve Tabata como principal liderança (época na qual assumiu a presidência) e o deputado Idilvan como um dos coordenadores. Ambos trabalharam conjuntamente para que o PL que instaurou o Pé-de-meia fosse aprovado.



A poupança para o ensino médio foi a principal proposta de Tabata na reeleição e o principal foco da atuação de seu segundo mandato. Enquanto deputada, realizou diversas reuniões com os Ministros de Estado para articular a aprovação deste PL, destacam-se reuniões com a ministra Simone Tebet, o ministro Camilo Santana e o ministro Alexandre Padilha. Em cada uma dessas reuniões, a candidata apresentou o projeto e recebeu sugestões e apoio para a aprovação da medida.



Por fim, como resultado da soma de esforços dos diversos autores e apoiadores, o PL 54/2021 foi aprovado no Congresso. Destaca-se que o deputado Idilvan é um dos coautores do PL 54/2021.



Afirmação 2:



"Conseguimos devolver aos cofres públicos R$ 9 bilhões com muitas denúncias e muito trabalho de fiscalização"



Pergunta 2: Quais as iniciativas que somam esse valor?



Esclarecimento 2: No primeiro ano de deputada, Tabata criou, junto com o deputado Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira, o Gabinete Compartilhado, iniciativa em que os parlamentares dividiram equipes legislativas para atuar em comissões parlamentares conjuntas e fiscalizar o governo federal.



Esse valor se refere a algumas iniciativas tomadas pelo Gabinete, como:



1- Repasses para a compra de kit robótica que foram suspensos por medida cautelar;

2- Contestação de licitação para compra de 3.850 ônibus escolares;

3- Superfaturamento na compra de caminhões de lixo;

4- Contratos da Codevasf com suspeitas de irregularidade

5- Picapes 4x2 compradas pela Codevasf;

6- Compra de 6.240 máquinas pesadas pelo MDR;

7- Contratação de consultores pelo MEC;

8- Compra de gêneros alimentícios pelo governo federal

9- Transferência de recursos de Covid-19 para os entes federativos

10- Impugnação de edital do Min. das Comunicações

Afirmação 3:



"Famílias com renda de até meio salário mínimo agora recebem de volta de 20% a 100% do Imposto e da Contribuição sobre Bens e Serviços"



Pergunta 3: O cashback de tributos não foi aprovado ainda pelo Congresso. Por que a deputada coloca como se já estivesse valendo?



Esclarecimento 3: Porque a aprovação do cashback na regulamentação da reforma tributária é consensual e ocorrerá em breve no Senado, já tendo sido aprovada na Câmara. E é importante ressaltar que a existência do cashback já foi aprovada no componente constitucional da reforma tributária e foi uma das pautas prioritárias da Tabata no GT da Reforma Tributária, que ela participou como única mulher.



Afirmação 4:



"Lei de Combate à Pobreza Menstrual"



Pergunta 4: O projeto aprovado é de autoria da deputada Marília Arraes (PT-PE). Por que a deputada diz no link "o que eu fiz" que é autora do projeto? Na época, Arraes disse que a deputada copiou o seu projeto.



Esclarecimento 4: PL dos Absorventes (PL 4968/2019, PL 428/2020 e PL 1999/2021): A deputada Tabata Amaral foi autora do PL 428/2020 e do PL 1999/2021, apensados ao PL 4968/2019, conforme o parecer do relator disponível no link: