Apelo a Janja: Itamaraty avalia ser difícil ajudar presa com CBD na Rússia

Canabidiol no Brasil

No Brasil, o uso do canabidiol depende de prescrição por médicos, dentistas e biomédicos e o produto pode ser adquirido em farmácias autorizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) mediante receita especial do tipo B, que tem cor azul, ou via importação.?



O canabidiol é um componente ativo da planta da cannabis, porém não produz efeitos psicoativos, não é entorpecente. Não há, contudo, legislação acerca do tema. O Congresso Nacional tem vários projetos nesse sentido, ainda em discussão.



"O uso medicinal da substância tem efeitos positivos relevantes em pacientes com autismo, esclerose múltipla, dores neuropáticas, câncer, epilepsia, mal de Parkinson e não causa efeitos psicoativos ou dependência", segundo o Conselho Federal de Enfermagem.



Nota técnica da Anvisa, publicada em 2023, diz que há "pesquisas conclusivas em apontar a segurança e eficácia dos canabinoides na redução de sintomas e melhora do quadro de saúde para dor crônica, espasticidade, transtornos neuropsiquiátricos e náusea, vômito e perda do apetite ligados ao tratamento com quimioterapia".