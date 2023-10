A aliados, ele disse que a PEC aprovada na CCJ nesta semana em "apenas 40 segundos", que limita as decisões monocráticas STF e o prazo para os pedidos de vista, já estava na pauta havia uma semana e que os senadores já estavam cientes de que a matéria estava "na fila" para ser encaminhada ao plenário da Casa.

Alcolumbre quer construir sua candidatura para voltar à presidência do Senado numa jogada na qual pretende ser "o candidato de Pacheco", que contará com o apoio do governo, e também angariando apoio de senadores ligados ao chamado bolsonarismo. É nesse contexto que o senador tem feito frente às pautas colocadas na Suprema Corte.

Além disso, parlamentares —num espírito de corporativismo— defendem nos bastidores a ofensiva do Congresso em relação ao STF. Muitos reclamam nos corredores do Senado que a ministra Rosa Weber teria usado a reta final de sua presidência no STF para tratar de temas que estão sendo discutidos no Legislativo.

O STF reagiu, e o novo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, defendeu o papel do Supremo na defesa da ordem democrática.

Ontem (5), num gesto de aproximação e para tentar minimizar os desgastes entre os Poderes, o presidente do Senado —acompanhado de Alcolumbre— foi até o STF para a sessão de homenagem aos 35 anos da Constituição Federal.

E, é sempre bom lembrar, a Constituição prega harmonia e independência entre os três Poderes.