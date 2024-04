Militares veem 'mais um erro' em ida de general Cid a acampamento golpista

O general Lourena Cid é pai do tenente-coronel Mauro Cid. Conforme reportagem do colunista do UOL Aguirre Talento, ele usou a estrutura do escritório da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em Miami para apoiar articulações golpistas e participar do acampamento contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no fim do ano de 2022.

A cúpula atual do Exército admite o desgaste com o envolvimento de militares nas investigações, mas faz questão de destacar que o general Cid é da reserva. Diz que não há muito o que ser feito e reforçam o discurso adotado pelo ministro da Defesa, José Múcio, de que é preciso condenar os culpados e não contaminar a instituição.

Apesar disso, há entre integrantes do Alto Comando quem afirme que é preciso aguardar as conclusões das investigações para evitar julgamentos precipitados. Um general ouvido pela coluna, por exemplo, tentou encontrar uma justificativa para a atitude do colega de patente e afirmou que talvez o general possa ter sido "ingênuo ao caminhar" pelo acampamento.

E o impacto para o Cid 'filho'?

Da mesma forma como não há muito o que possa ser feito pelo Exército em relação às atitudes de Cid pai, a situação do tenente-coronel Mauro Cid também está em "compasso de espera".

Preso novamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Cid segue no Batalhão do Exército, recebendo salário, mas sem cargo oficial.