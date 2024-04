Lula opta em teimosia por Padilha enquanto Bolsonaro mira eleições

A "teimosia" do presidente Lula em manter Alexandre Padilha na articulação política do governo, na prática, tem potencial para produzir um ministro sem função diante dos atritos com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A avaliação no entorno de Lira e de diferentes correntes parlamentares no Congresso é que Padilha pode continuar ministro, mas que Lula "matou a função" desde que admitiu que não havia mais condições para manter a relação entre o presidente da Câmara e o articulador do governo e pediu ao deputado que as tratativas fossem com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Lira tem dito a aliados que vai chamar "amigos petistas" para uma conversa sincera. Ele não cita instrumentos mais drásticos, como um impeachment, por exemplo. Mas há sempre nos corredores do Congresso quem goste de lembrar que o PT sabe como é uma briga com o presidente da Câmara.