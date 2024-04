Lira diz a aliados que preservará pauta econômica e não quer acirrar crise

Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disseram que ele demonstrou disposição em virar a página da crise com o governo, após os ataques públicos que fez ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Parlamentares disseram ao UOL que Lira não quer que a agenda econômica seja impactada pela turbulência com o Executivo.

O que aconteceu

Lira ofendeu Padilha na quinta-feira (11). O presidente da Câmara chamou o ministro de "desafeto pessoal" e "incompetente". A declaração do deputado foi motivada por uma possível interferência do governo na análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

Ministro foi defendido pelo presidente Lula. O chefe do Executivo declarou que não há ninguém mais bem preparado para lidar com a adversidade do Congresso Nacional do que Padilha e que, "só de teimosia", ele vai ficar por muito tempo no ministério.