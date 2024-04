Bolsonaro sinaliza apoio a irmão de Gilmar Mendes em cidade do interior de MT

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou na segunda-feira (8), o pré-candidato a prefeito de Diamantino Francisco Mendes (União Brasil-MT). Diamantino é um município de 22 mil habitantes a 182 quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso, e "Chico" Mendes é irmão de Gilmar Mendes, o decano (ministro mais antigo) do Supremo Tribunal Federal (STF).

No início da semana, Bolsonaro cumpriu agendas públicas em Mato Grosso. Na manhã de segunda, esteve no evento de lançamento da pré-campanha a prefeito de Cuiabá do deputado federal Abílio Brunini (PL). À tarde, no mesmo dia, esteve em Diamantino, em encontro na residência do pré-candidato a prefeito. No dia seguinte, o ex-presidente esteve em Campo Novo do Parecis, no interior do Estado, onde participou de uma feira sobre o agronegócio.

Gilmar Mendes é natural de Diamantino, que já foi chefiada por Chico Mendes. Ele foi prefeito da cidade de 2000 a 2008 e deseja retornar ao cargo no pleito deste ano. É previsto que, com o apoio formal do ex-presidente, selado com a visita de segunda, o PL indique o vice na chapa de Chico.