Bolsonaro não gravou (e talvez não gravará) vídeo para campanha de Nunes

Já Marçal optou por demonstrar conceitos que o ligam à raiz bolsonarista desde o início e, como consequência, avaliam aliados do ex-presidente, acabou despontando como a "sensação da eleição" paulistana.

O ex-presidente tem dito que manterá o acordo com Nunes, que foi firmado graças ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas também não se omitirá no segundo turno e, se preciso for, subirá no palanque de Marçal.

A ordem dada pelo ex-presidente a todos os aliados é que em São Paulo é preciso "derrotar o PT e a esquerda", ou seja, usar as forças possíveis no segundo turno para impedir uma vitória de Guilherme Boulos (PSOL).

Campanha para general Silva e Luna

Bolsonaro desembarca nesta quarta-feira (28) em Foz do Iguaçu (PR) para participar de atos de campanha do general Joaquim Silva e Luna (PL), que durante a gestão do ex-presidente comandou a Itaipu por dois anos e também presidiu a Petrobras de fevereiro de 2021 a março de 2022.

Na época, Bolsonaro demitiu o general do comando da Petrobras por conta de divergências na política de preços da estatal. O ex-presidente estava se preparando para a campanha à reeleição e alta do preço dos combustíveis era alvo de críticas.