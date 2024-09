PF já sabia de acusações sobre Silvio Almeida; saiba como será investigação

O UOL apurou que o diretor-geral da PF, Andrei Passos, assim como a cúpula da entidade sabiam desde o início deste ano das suspeitas sobre Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Organização que apoia mulheres vítimas de violência sexual, o Me Too Brasil recebeu as denúncias e, na quinta-feira (5), tornou público o caso de suposto assédio sexual contra o ministro.

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, seria uma das vítimas.