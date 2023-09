Segundo a versão apresentada pela PM do Distrito Federal, Taveira "passou mal e foi imediatamente socorrido pela equipe de apoio do local."

A nota, porém, afirma apenas que o caso está sendo investigado e que mais informações seriam repassadas "assim que os resultados dos exames forem apresentados".

O tenente desmaiou durante um treinamento em que o militar é colocado em uma manilha cheia de água para que a atravesse. No momento, ele e os colegas enfrentavam um treinamento para administração de pânico.

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul. Além da Polícia Civil, há outras três investigações em curso com inquéritos abertos pelas PMs de Alagoas e do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros também no Distrito Federal (que era sede do curso).

Taveira era comandante do Canil do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).