A prisão da jovem gerou repercussão entre movimentos de direitos humanos, que classificaram a preventiva e qualificação de tráfico como ato como um de exagero e preconceito.

Os agentes públicos encontraram uma mulher e uma criança numa casa sem bens de valor, sem fogão, sem geladeira e decidiram incriminá-la como traficante como fazem diariamente com a população feminina, pobre e preta das periferias do nosso estado. Avalio como punitivismo ao extremo, em uma atitude perversa e cruel de quem não tem qualquer preocupação com a justiça.

Conceição Amorim, coordenadora do Centro de Direitos Humanos Padre Josimo

A prisão preventiva

Dois dias após ser presa, atendendo a pedido da polícia, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva por "risco à ordem pública".

A Justiça ainda determinou, na audiência de custódia, a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido.

No relatório, a polícia diz que a prendeu quando ela entregava uma sacola com os doces a um cliente. Relata que foram apreendidos com ela 11 "brisadeiros" e 791 gramas de uma "espécie de manteiga" para preparo dos doces.