Em suas aulas de Epidemiologia no curso de medicina realiza propaganda política, utilizando roupas com logos do Movimento Sem Terra, e utilizando em seus slides no retroprojetor a logo de tal movimento de cunho político-social. Outros professores desse mesmo departamento também utilizam adesivos e alusões envolvendo manifestações políticas.

Mensagem enviada à Ouvidoria da UFPB

No processo, a própria Ouvidoria diz que "não foram encaminhados elementos de materialidade sobre as supostas irregularidades", mas cita que o relato "contém os elementos mínimos descritivos para apuração, análise e providências cabíveis."

Professor atua com MST desde 2020

Doutor em Clínica Médica pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Luciano é professor há 15 anos na UFPB, atua no Departamento de Promoção da Saúde e é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Também tem um projeto de extensão que realiza atividades em acampamentos e assentamentos do MST.

À coluna, ele explica que desde o início da pandemia, em 2020, desenvolve ações em acampamentos e assentamentos para ajudar trabalhadores rurais na prevenção à covid-19.