Professor e orientador de José Soares, José Crisólogo de Sales Silva, contou ao UOL que José foi um aluno exemplo, que era um incentivador da turma.

Ele sempre tinha exemplos de vida para citar, sempre se colocou à disposição para contactar os fazendeiros para aulas práticas e estágio.

José Crisólogo de Sales Silva

O tema exato do TCC de José foi "influência do estágio de lactação na composição do leite de vacas mestiças de girolando no semiárido alagoano." Durante esse período, José visitou laticínios na região para colher informações e finalizou o trabalho com nota 10 na apresentação.

O professor troca conhecimentos com os alunos. O TCC, na verdade, é um upgrade dos conhecimentos de ambos: o aluno aprende, mas ensina --e vice versa. É uma troca de conhecimento. Todos os encontros nos trazem novas questões para reflexão, exigem observação e uma resposta conjunta.

José Crisólogo de Sales Silva

José e Crisólogo (primeiro e segunda da esquerda para direita) em visita à fábrica da Cooperativa Produtores de Leite de Alagoas Imagem: Arquivo pessoal

O curso de zootecnia em Santana do Ipanema é o mais antigo do estado, criado em 1996, e hoje é uma referência para produtores do sertão alagoano.