Desde a década passada, essas comunidades tradicionais quilombolas e indígenas se organizaram e passaram a reivindicar a posse do território.

Hoje, parte do território disputado está em posse de duas empresas nos municípios de Acará, Tomé-Açu e Tailândia. São elas: BBF (Brasil Biofuels) e Agropalma S.A.

Segundo os dados das entidades locais, 75% da área das fazendas da BBF são reivindicadas pelo quilombo Nova Betel. O território quilombola da Amarqualta também tem terras da BBF.

No caso da área da Agropalma, 72% dela está sobreposta às áreas reivindicadas por comunidades indígenas e quilombolas do rio Acará.

A Arqva (Associação dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade de Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila dos Palmares do Vale do Acará) ingressou com um processo em 2016 pedindo reconhecimento da área no Iterpa (Instituto de Terras do Pará), mas ainda não há resultado da análise.