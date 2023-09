Embora o Iphan tenha instaurado o processo relativo ao tombamento do Distrito de Fordlândia, o feito permanece em tramitação há mais de 30 anos, ainda inconcluso e sem decisão final, a despeito do reconhecimento pela própria autarquia da relevante significância do distrito para o patrimônio nacional.

Recomendação do MPF

A luta pelo tombamento não é nova. Em dezembro de 2021, a Justiça Federal obrigou o Iphan a realizar o tombamento do distrito, cravando prazo até o final de maio de 2022. A medida não foi cumprida, e o MPF solicitou explicações.

Em julho de 2022, o Iphan afirmou que não cumpriu a decisão por falta de membros efetivos para a composição integral do Conselho Consultivo. Em nota à coluna, o Iphan se limitou a dizer que "segue com os trâmites pertinentes ao assunto, conforme a legislação da área".

Sobre o Conselho Consultivo, o Iphan afirma que decreto presidencial ampliou a participação social no órgão colegiado.

O pedido do MPF é para que, com o Conselho Consultivo criado, haja uma "imediata fixação do calendário de sessões e a apreciação final do processo de tombamento do distrito de Fordlândia".

A recomendação, do dia 15 de setembro, é assinada pela procuradora da República Isadora Chaves Carvalho e também foi feita ao Ministério da Cultura (onde o Iphan está alocado). Os órgãos têm agora um prazo de 45 dias para viabilizar o Conselho, sob pena de o caso ser judicializado.