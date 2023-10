Estão alardeando inverdades, assombrando a população, falando para pessoas que, por não conhecerem o que é obra, podem entrar em pânico; mas não existe nenhum risco! Em engenharia, dois mais dois tem de ser quatro. O 'pode ser' não existe em engenharia. O risco é zero, não há argumentos técnicos contrários.

Entenda

A obra é uma PPP (parceria público-privada) da SPE com o governo do estado e deve começar a construção no começo de 2024. O investimento total em 30 anos é R$ 3 bilhões.

O problema, segundo as empresas, está no local escolhido para receber a obra: a praia do Futuro, que recebe 17 cabos submarinos e abriga o segundo maior hub do mundo de sistemas ópticos submarinos, atrás apenas de Marselha, na França.

Segundo o Ministério das Comunicações, 99% do tráfego da internet do Brasil passa por esse hub. Ele também atende países vizinhos e até a África.

A capital cearense possui uma logística estratégica para o setor por estar mais próxima dos Estados Unidos, onde está o grosso dos dados de internet do mundo.