PRFs mataram Genivaldo e mandaram multa de trânsito à família, diz sentença

As circunstâncias do crime são muito graves e extrapolam a normalidade. A tortura foi praticada à luz do dia, em via pública, e na presença de várias pessoas que se acumularam ao redor da ocorrência, filmando e verbalizando alertas de cuidado aos agentes, sendo seguida de um conjunto de atos fortes, culminando com o uso da granada e o resultado morte. E mesmo com tudo o que aconteceu, a multa de trânsito foi lavrada e enviada aos familiares de Genivaldo.

Sentença

O documento lembra que o uso de gases em uma pessoa no porta malas de um veículo fechado nunca foi indicado em treinamentos e é completamente fora do padrão.

O uso do gás para fazer alguém 'se acalmar', ou para proceder a uma prisão é algo completamente inédito, off label, tão fora de parâmetro que sequer possui testagem para aferir suas consequências.

Sentença

Wallison Santos (à esq.) que assistiu à morte tio Genivaldo Imagem: Divulgação / Arquivo pessoal

O juiz destaca que os réus foram avisados diversas vezes por populares sobre os problemas de saúde mental de Genivaldo, inclusive tendo visto a sacola de medicamentos que ele carregava. Mesmo assim, ignoraram e seguiram torturando a vítima até sua morte.

Para o magistrado, com o uso indevido dos gases, Genivaldo "se afogou no seco", já que seus "pulmões perderam a capacidade de respirar, de fazer a troca gasosa, haja vista a interação de inúmeros gases naquele ambiente confinado."