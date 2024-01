O TCP surge em um momento em que a mais forte facção local, a facção GDE (Guardiões do Estado) enfraquece. Conhecido pelo uso de violência extrema para controlar territórios, o grupo perdeu espaço, o que teria aberto brechas para o TCP cooptar jovens em Fortaleza e outras cidades.

Em bairro de Fortaleza dominado pela facção GDE, há ameaças a quem não entrar no local se identificando Imagem: Luís Adorno/UOL

Apesar de a GDE e o TCP não se enfrentarem neste momento, Cláudio Justa afirma que não há união entre as duas facções. "O TCP não está focado na GDE. Existe uma paz não pactuada, porque o foco é realmente conquistar os territórios do CV."

Em um dos raps dos vídeos, o TCP diz estar "de braços abertos" para receber integrantes vindos de outros grupos. A facção prega uma ação "contra opressão" e por "união e liberdade."

Uma mensagem distribuída no WhastApp no último dia 5 e atribuída à liderança do TCP traz um "convite" a criminosos do Ceará e cita como motivo o "cansaço da opressão que as facções predominantes no estado."

Guerra com o CV

Muro pichado com a sigla TCP em Fortaleza Imagem: Arquivo pessoal

Para Luiz Fábio Paiva, professor e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC (Universidade Federal do Ceará), é cedo para afirma que o TCP vai se consolidar no Ceará.