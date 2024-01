PF na casa do suspeito de vazar prova do Enem em Sobral (CE) Imagem: PF-CE

A PF diz que "há indícios de divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa no exame em 2023", ainda no período da prova. Na casa do candidato, a PF achou os cadernos. O Enem foi realizado nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado.

As condutas do investigado podem configurar o cometimento, em tese, do crime de fraude em certame de interesse público, com penas que podem chegar a 8 anos de prisão.

Nota da PF-CE

Ao todo, 15 agentes atuam na operação policial. A Polícia Federal afirma que o nome da operação é uma tentativa de alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas redes sociais.