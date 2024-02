Prédio em praia na PB fica maior que lei permite e vira embate na Justiça

MP quer demolição de excedente

O MP-PB (Ministério Público da Paraíba), que apura obras que passam do limite de altura, também questiona a liminar e vai recorrer ao TJ (Tribunal de Justiça) paraibano.

Segundo a promotora Cláudia Cabral, já existem investigações em curso não só sobre o caso do Way, mas de outras construções acima do tamanho permitido. No momento, o MP atua coletando provas, dados, documentos e laudos técnicos.

O próximo passo vai ser o ingresso de ação civil pública. Vamos ao Judiciário pedir a demolição da área comprovadamente excedente, cumulada com a reparação do dano ambiental através de uma valoração de dano, uma vez que esses danos já ocorreram com a construção. Também haverá pedido de indenização por dano moral coletivo.

Cláudia Cabral, promotora

O que diz a lei

Segundo a Constituição da Paraíba e o plano diretor de João Pessoa, construções feitas a menos de 500 metros do mar devem respeitar limites de altura. Há uma variação, de acordo com a distância da praia, que vai de 12,9 metros na primeira quadra a 35 metros no final.