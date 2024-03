Indígenas de recente contato tratam doenças em estrutura precária sob chuva

Cerca de 40 indígenas da etnia korubo estão tratando doenças, em especial a pneumonia, em uma estrutura precária dentro de uma balsa alagada quando chove, na Terra Indígena Vale do Javari (AM), onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram mortos em junho de 2022.

Os vídeos foram feitos por equipes de saúde e enviados à Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari). As imagens foram feitas perto da balsa Korubo, atracada no rio Ituí.

No vídeo, um profissional de saúde afirma: "Quando chove forte, não há lugar para acomodações de pacientes, não tem nenhuma condição de abrigo para enfermagem."