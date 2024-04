No 1º ano de Lula conflitos no campo batem recorde e mortes caem, diz CPT

2.203 conflitos por terra, água ou trabalhista -- o que representa aumento de 8% em relação ao ano anterior.

92% são referentes às violências contra ocupações e posses (que incluem constrangimento ou danos materiais causados às famílias) e contra pessoas.

O Estado não protege a vida e nem garante as condições necessárias para a produção e a reprodução da vida em territórios livres da ação do agronegócio. Pelo contrário, continua fomentando a violência contra as comunidades por meio do direcionamento das forças policiais e paramilitares.

Relatório Conflitos no Campo

O maior número de conflitos é por terra — 1.588 no total ou 71,8% do registrado no país no ano passado. A área total desses conflitos é de 594 mil km², o que equivale a seis vezes o tamanho do estado de Pernambuco.

Os principais motivos dos conflitos são: