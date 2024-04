Homem confessa ter matado mãe e decepado mão dela para pedir empréstimo

Na audiência de custódia, realizada ontem, José Natan confessou o crime e alegou que matou a mãe porque ela teria realizado um ritual de magia contra ele em momento anterior.

JOSE NATAN disse aos policiais militares que matou sua genitora com uma faca, pois ela estava fazendo ritual de magia para ele, e que precisava da mão dela para sacar o dinheiro dela no banco e que deixou a faca que cometeu o homicídio embaixo da pia da cozinha.

PM-BA

Ele afirmou, segundo a investigação, que fez um corte no pescoço da vítima com uma faca e depois decepou a mão dela "para que pudesse pegar dinheiro no banco".

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelas provas orais e pela apreensão da arma do crime. No caso, tem-se que a crueldade e a violência promovida pelo flagranteado contra a vítima --morta por degolamento com uso de faca-- corroboram com a sua prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública.

Juiz Leandro Florencio Rocha de Araújo, em sua decisão de prisão

O juiz determinou que "é imperioso medidas preventivas de contenção de eventual crise psíquica" e que o suspeito seja encaminhado à rede de atenção à saúde e psicossocial para avaliação e acompanhamento.