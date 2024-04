Barco no PA: embaixador da Mauritânia diz que mortos eram de outros países

O embaixador da Mauritânia no Brasil, Abdoulaye Idrissa Wagne, disse acreditar que dificilmente os nove corpos presentes em um barco que apareceu no litoral do Pará, no último dia 13, sejam do seu país. Ele afirmou que a Mauritânia também está investigando a origem da embarcação e o acidente.

"A fase de investigação não foi concluída, estamos aguardando o relatório oficial [da PF], mas também estamos apurando. O que sabemos é que o barco provavelmente saiu da Mauritânia e que o destino era a Europa, não o Brasil. Mas se saiu de lá, trazia imigrantes que entraram ilegalmente no país", afirmou Abdoulaye ao UOL.

Ele explica que são poucos os casos de mauritanos que tentam fugir do país pelo Atlântico. Segundo ele, o comum é a entrada ilegal de migrantes de outras localidades no país para fugir para as Ilhas Canárias em embarcações precárias.