Parque eólico é condenado por interromper 'silêncio e paz' de casa do RN

Uma família de agricultores moradores de um povoado de Lagoa Nova, no semiárido do Rio Grande do Norte, ganhou uma ação na Justiça contra a empresa que ergueu torres eólicas ao lado de sua casa — ela terá de pagar indenização de R$ 50 mil por causa do barulho acima da lei gerado pelos equipamentos.

Como a decisão foi em primeira instância, cabe recurso por parte da Força Eólica do Brasil S.A., empresa da Neoenergia, responsável pelo parque — que informou que, até sexta-feira (19), não havia sido notificada. Também disse que seus projetos contam sempre com estudos de impacto ambiental (veja mais abaixo).