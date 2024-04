Gravuras de povos sertanejos com 9 mil anos retratam pegadas de dinossauros

Vale dos Dinossauros tem mais de 50 pegadas de animais pré-históricos Imagem: Eduardo Vessoni/UOL

Mundo visto pelos ancestrais

As gravuras do sítio revelam um mundo visto pelos povos ancestrais, que usaram as rochas ao lado das pegadas para fazer arte. Para os pesquisadores, trata-se de um indício da relação que essas etnias pré-coloniais tinham com esses vestígios fósseis.

A identificação de gravuras como tridígitos [três dedos], que reproduzem iconicamente as pegadas de dinossauros, fornece evidência adicional da possível assimilação cultural do registro fóssil.

Trecho do estudo

Em alguns casos, os pesquisadores descrevem uma "proximidade extrema" entre as artes rupestres e as pegadas no sítio, algumas a uma distância de 10 cm.