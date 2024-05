Chuva levou metade de cidades do país a emergência ou calamidade desde 2022

Ao longo dos últimos anos, o número de decretos de emergência ou calamidade por impactos gerados por chuvas também vem crescendo.

Mas o que causou tanta chuva?

José Marengo, coordenador de pesquisa do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) explica que, apesar de serem desastres gerados por chuva, em cada região as causas foram diferentes — mas todos podem ter sido afetados pelo aquecimento global, que tornou as os eventos "mais rápidos e intensos".

No leste do Nordeste, temos os distúrbios do leste que do oceano Atlântico e que geraram as chuvas de maio no Grande Recife. Também tivemos as frentes frias que ficaram estacionárias e soltaram volumes grandes de chuva no Rio Grande do Sul em 2023 e 2024; e em São Sebastião (SP) em 2023. Já Petrópolis em 2022 foram os sistemas convectivos de mesoescala [responsáveis por tempestades intensas].

José Marengo

Para Claudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, já faz alguns anos que a Terra entrou em um novo normal climático. "Tudo que a gente achava que sabia sobre o comportamento do clima no passado não vale mais."